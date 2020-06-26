Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях. Политик должен был принять участие в намеченной на 27 июня встрече представителей Белграда и Приштины.О таком решении главы Косова в своем "Твиттере" написал американский дипломат Ричард Гренелл, добавив, что уважает его позицию.Тачи и Весели подозревают в убийствах, пытках и похищениях, а также стремлении помешать работе спецсуда, занимающегося трансграничными преступлениями 1998-2000-го годов.