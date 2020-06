Администрация сервиса TikTok, принадлежащего китайской Bytedance, пообещала, что популярное приложение с короткими видео прекратит слежку за содержимым буфера обмена iPhone — области памяти, используемой для операций скопировать и вставить. Уличить программу в таком поведении помогла новая операционная система Apple.

Администрация сервиса TikTok, принадлежащего китайской Bytedance, пообещала, что популярное приложение с короткими видео прекратит слежку за содержимым буфера обмена iPhone — области памяти, используемой для операций "скопировать" и "вставить". Уличить программу в таком поведении помогла новая операционная система Apple.Скандал вокруг подглядывания в буфер обмена начался в марте этого года. Тогда независимые исследователи опубликовали список приложений, практикующих такое — среди них оказались не только TikTok, но и мессенджер Viber, новостное приложение Russia Today, шутер PUBG и многие другие.Исследователи таким образом пытались убедить Apple, что она должна устранить "уязвимость" — ограничить возможность для приложений бесконтрольно и незаметно для пользователя считывать содержимое из буфера обмена. Как пишет The Telegraph, тогда же, в марте, в TikTok пообещали в течение нескольких недель отказаться от "подглядывания". Его необходимость представители сервиса объяснили борьбой со спамерами.В iOS 14, анонсированной на прошлой неделе и уже ставшей доступной зарегистрированным разработчикам, подобное поведение программ не проходит незамеченным — пользователь получает уведомление, если приложение самовольно считывает данные из буфера обмена. Как только операционку установили первые пользователи, выяснилось, что многие программы до сих пор злоупотребляют слежкой за памятью смартфона — в том числе, обещавший отказаться от этой практики TikTok.Теперь разработчики сервиса говорят, что уже отправили в App Store на модерацию новую версию приложения, в которой удалена антиспамерская функция мониторинга буфера обмена. По данным The Telegraph, аналогичным образом до сих пор считывают содержимое буфера обмена и многие другие iOS-приложения, среди которых AccuWeather, AliExpress, Call of Duty Mobile, Patreon и Google News.