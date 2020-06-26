Телеканал ТНТ познакомит зрителей с американским сериалом Это мы. Показ картины начнется 6 июля.

Телеканал ТНТ познакомит зрителей с американскимсериалом "Это мы". Показ картины начнется 6 июля.Сериал "Это мы" затрагивает сразу два десятилетия – 80-егоды прошлого века и наши дни. В центре сюжета три персонажа – Кейт, Кевин и Рэндалл.Герои родились в один день, но это не единственное, что их связывает.Кейт отмечает свое 36-летие обещанием сбросить вес. Кевин в день рождения дает себе слово, что перестанет тратить время, работая внесерьезном телешоу "Нянька" и займется творчеством. Рэндалл мечтает найти биологического отца,который 36 лет назад оставил его у ворот пожарной станции.Сериал "Это мы" имеет несколько престижных кинонаград: "Золотойглобус", три премии "Эмми", награду от канала MTV, несколько призов Гильдииактеров. В 2016 году Американскийинститут киноискусства включил теленовеллу в десятку лучших – в списоквошли также "Очень странные дела" и "Игра престолов". В картине "Это мы" снялись Стерлинг К. Браун, Мэнди Мур,Майло Вентимилья, Сьюзан Келечи Уотсон, Джастин Хартли, Крисси Метц.По словам директора ТНТ Романа Петренко, в эфире телеканала15 лет не было зарубежного контента, поэтому сериал "Это мы" – эксперимент.Медиаменеджер уверен, что картина будет близка зрителям разных возрастов. "Это мы" – с 6 июля в 22:00 на ТНТ.