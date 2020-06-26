Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей."Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил: давайте сражаться с Россией или Китаем", — заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы", — добавил он, признав, что это давало определенные преимущества на переговорах. Однако он добавил, что Болтон плохо справлялся с работой, не был сметливым и умным, сообщает ТАСС.Мемуары Болтона вышли в свет на этой неделе. Минюст США подал на него в суд; в мемуарах, которые никто не согласовал с администрацией, юристы нашли как минимум шесть фрагментов с секретными сведениями. Дональд Трамп добивается конфискации двухмиллионного гонорара в доход государства.С поста помощника президента США по национальной безопасности Болтон отправлен в сентябре минувшего года. "Последней каплей", по его собственным словам, стала идея Трампа пригласить талибов в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид для подписания мирного соглашения.