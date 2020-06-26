Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 26 июня прибудет в Москву из Белоруссии, куда он уехал сразу после крупного проигрыша санкт-петербургскому Зениту в 23-м туре чемпионата России по футболу. Наставник красно-синих обсудит с руководством клуба свое будущее.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко 26 июня прибудет в Москву из Белоруссии, куда он уехал сразу после крупного проигрыша санкт-петербургскому "Зениту" в 23-м туре чемпионата России по футболу. Наставник красно-синих обсудит с руководством клуба свое будущее.О возвращении Гончаренко в Москву стало известно Sport24. Сообщается также, что решение о дальнейшей судьбе белорусского специалиста будет принято не раньше 28 июня.Напомним, что после игры с "Зенитом" Гончаренко подал в отставку. Однако руководство армейского клуба ее не приняло. К матчу 24-го тура чемпионата РПЛ против столичного "Динамо" красно-синих готовит старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников.