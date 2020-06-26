Немецкий наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп, чья команда накануне впервые стала победительницей чемпионата Англии по футболу в премьер-лиге, прокомментировал этот успех. Тренер посвятил победу красных болельщикам и ветеранам клуба, включая Кенни Далглиша и Стивена Джеррарда.

Немецкий наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп, чья команда накануне впервые стала победительницей чемпионата Англии по футболу в премьер-лиге, прокомментировал этот успех. Тренер посвятил победу "красных" болельщикам и ветеранам клуба, включая Кенни Далглиша и Стивена Джеррарда.Как уже сообщали 33Live.RuRu, мерсисайдцы досрочно одержали победу в премьер-лиге после того, как "Манчестер Сити" уступил лондонскому "Челси" со счетом 1:2. "Невероятно. Это гораздо больше, чем я когда-либо мог себе вообразить", — эмоционально отреагировал на новость Клопп."Знаю, как Кенни [Далглиш] поддерживал нас. Это для вас, — цитирует немца ВВС. – Он ждал 30 лет, и это также для Стиви Джеррарда. Мои парни восхищаются всеми вами, и мотивировать команду легко благодаря нашей замечательной истории"."Это невероятное достижение моих игроков, и я очень рад их тренировать. Я, конечно, не ждал 30 лет, но я здесь уже четыре с половиной года, и это настоящее достижение, особенно с трехмесячным перерывом, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить [чемпионат]", — сказал Клопп.Немец сказал, обратившись к фанатам "Ливерпуля": "Радостно сделать это для вас. Пандемия еще не закончилась. Мы наблюдали за игрой вместе, поэтому будем наслаждаться моментом. Я знаю, что людям трудно сейчас, но мы не могли сдерживать себя. Будем наслаждаться вместе с нашими болельщиками, когда сможем".