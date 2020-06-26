Главный тренер английского клуба Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поздравил Ливерпуль с досрочной победой в чемпионате Англии по футболу в сезоне-2019/20. Испанский специалист отметил, что команда Юргена Клоппа каждый матч играла на максимуме.

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с досрочной победой в чемпионате Англии по футболу в сезоне-2019/20. Испанский специалист отметил, что команда Юргена Клоппа каждый матч играла на максимуме."Поздравляю "Ливерпуль" с успешным сезоном. У нас, к сожалению, не получилось продемонстрировать стабильность. "Ливерпуль" же играл на максимуме каждую встречу. После победы в Лиге чемпионов он обрел уверенность", – приводит слова Гвардиолы BT Sport."Ливерпуль" стал победителем турнира за семь туров до окончания английского чемпионата. После поражения ближайшего преследователя "красных" "Манчестер Сити" от "Челси" команда Юргена Клоппа оказалась недосягаемой для соперников.