В Пестречинском районе Татарстана столкнулись грузовик с прицепом и легковой автомобиль. Погибли три человека. По предварительным данным, ДТП произошло после выезда фуры на встречную полосу.

В Пестречинском районе Татарстана столкнулись грузовик с прицепом и легковой автомобиль, который превратился в груду искореженного металла. Фура, в свою очередь, вылетела с дороги и перевернулась.Инцидент произошел в пятницу днем, 26 июня, на дороге Казань — Шемордан. По предварительным данным, ДТП произошло после выезда грузовика на встречную полосу.Издание "Реальное время", ссылаясь на пресс-службу МВД Татарстана, сообщило о трех погибших — скончались водитель и пассажир легковушки, а также мужчина, сидевший за рулем фуры.