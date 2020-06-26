Авария произошла около трех часов дня близ села Гуслевское, что на 34-м километре дороги Дмитров - Талдом. Судя по кадрам с места, удар пришелся в бок черной Toyota.

Три человека погибли в результате столкновения двух машин на севере Московской области, сообщили в региональном управлении МВД.Авария произошла около трех часов дня близ села Гуслевское, что на 34-м километре дороги Дмитров — Талдом. Судя по кадрам с места, удар пришелся в бок черной Toyota. Жертвами ДТП стали три человека, одного пострадавшего госпитализировали.Кто стал виновником столкновения, сейчас устанавливают инспекторы.