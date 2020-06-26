В окрестностях Солнечногорска за сутки утонули трое детей. Двое из них исследовали затопленный котлован, третий мальчик купался вместе с бабушкой и дедушкой на водоеме. Подмосковное управление СКР возбудило два уголовных дела.

В окрестностях Солнечногорска за сутки утонули трое детей. Двое из них исследовали затопленный котлован, третий мальчик купался вместе с бабушкой и дедушкой на водоеме. Подмосковное управление СКР возбудило два уголовных дела по факту причинения смерти по неосторожности.Двое приятелей четырех и пяти лет днем 25 июня катались на велосипедах по СНТ близ поселка Андреевка. Их внимание привлек проем в заборе примыкающего к садовому товариществу гаражного комплекса. Бросив велосипеды, юнцы отправились осматривать терра инкогнита. Спустя несколько часов родители обнаружили их тела в заполненном водой основании фундамента недостроенного гаражного бокса. Остается неясным, сами ли мальчики полезли купаться или оступились и оказались в воде.В тот же день, но уже на территории СНТ в деревне Радищево утонул пятилетний мальчик. Он вместе с бабушкой, дедушкой и еще тремя детьми плавал на надувном матрасе, когда тот неожиданно перевернулся. Ребенок ушел под воду, попытки дедушки быстро найти его и вытащить на поверхность успехом не увенчались. Когда его все же подняли, было слишком поздно.В обоих случаях ведется следствие по факту причинения смерти по неосторожности.