В Липецке произошло ЧП на территории пляжа НЛМК. Накануне вечером 35-летний мужчина запутался в водорослях во время купания. Его во время увидели сотрудники региональной спасательной службы на водных объектах.

На территории пляжа НЛМК в Липецке произошло ЧП. Накануне вечером 35-летний мужчина запутался в водорослях во время купания. Его во время увидели сотрудники региональной спасательной службы на водных объектах. Они освободили пострадавшего и доставили его к берегу. Об этом сообщает ГТРК "Липецк", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Напомни, ранее на этом же пляже также застряли в водорослях двое липчан. Однако мужчины были в тот момент на лодке. Самостоятельно выбраться им не удалось и они вызвали спасателей. Специалисты освободили гребной винт и доставили мужчин на берег.