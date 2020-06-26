У артиста Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП, произошел сердечный приступ. Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что ночью Ефремову стало плохо с сердцем, но он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется.

У артиста Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП, произошел сердечный приступ.Адвокат Эльман Пашаев рассказал ТАСС, что ночью Ефремову стало плохо с сердцем, но он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется."Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается", — сказал адвокат.По его словам, приступ произошел на фоне нервного потрясения, которое он переживает после аварии.Накануне дочь артиста Анна Мария рассказала, что ее отец очень переживает из-за случившегося и раскаивается.Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов, будучи сильно пьяным, вылете на большой скорости на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Его водитель через несколько часов умер в больнице.Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сейчас он находится под домашним арестом. Сам Ефремов неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье Сергея Захарова. Более того, он даже готов усыновить детей погибшего водителя.