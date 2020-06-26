В эфире России 1 в период самоизоляции из-за коронавируса вышел сюжет о звезде легендарного советского фильма Экипаж Ирине Акуловой, которая еле сводит концы с концами в старом доме в Кинешме. Как изменилась ее жизнь после того, как бывшие коллеги и поклонники узнали о ситуации в жизни актрисы?
В эфире телеканала "Россия 1" в период самоизоляции из-за коронавируса появились сообщения, что звезда легендарного советского фильма "Экипаж" Ирина Акулова еле сводит концы с концами.
Пережив тяжелые расставания с предыдущими мужьями и покинув сцену и экран, она живет в своем старом доме в Кинешме и едва сводит концы с концами. После того, как об этом стало известно, некоторые коллеги актрисы забили тревогу.
В частности, заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова призналась, что даже расплакалась, увидев этот сюжет.
Она рассказала, что Акулова блистала на сцене МХАТа, а потом внезапно ушла из театра. Поговаривали, что причиной могло стать пристрастие Ирины к алкоголю.
После того, как к плачевной ситуации в жизни Акуловой было привлечено внимание, выяснилось также, что актриса не в ладах с сыном от первого брака, которому в его детстве уделяла мало внимания, и он рос с бабушкой и дедушкой.
Сейчас Дмитрий живет в Москве и маму не навещает. Каждый месяц он забирает себе повышенную пенсию матери – 60 тысяч рублей, но ей перечисляет всего 6 тысяч.
Акулова говорит, что сделала глупость, когда написала доверенность на получение пенсии на сына.
Сейчас в ее маленьком доме в Кинешме рядом с ней мужчина по имени Юрий, который младше актрисы на 16 лет.
Некоторые знакомые считают, что ему попросту некуда идти, а Ирина пожалела и приютила его.
Актриса не скрывает, что кормит его, когда у него нет денег. При этом Юрий, уверена Ирина, любит ее – он уже несколько раз делал предложение Акуловой, но до сих пор она ему отказывала.
Сейчас в доме Ирины сделан ремонт, и вполне возможно, что она обретет там благополучную жизнь – возможно, с новым мужем.
Согласится ли Акулова попробовать построить свою жизнь с чистого листа? Как и когда пришло к ней решение бросить сцену, купить дом в Кинешме и уехать из Москвы?
Решила ли она проблемы с алкоголем? И чего на самом деле хочет от нее мужчина, который младше почти на 20 лет?
Подробнее обо этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".