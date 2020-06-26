В эфире России 1 в период самоизоляции из-за коронавируса вышел сюжет о звезде легендарного советского фильма Экипаж Ирине Акуловой, которая еле сводит концы с концами в старом доме в Кинешме. Как изменилась ее жизнь после того, как бывшие коллеги и поклонники узнали о ситуации в жизни актрисы?

В эфире телеканала "Россия 1" в период самоизоляции из-за коронавируса появились сообщения, что звезда легендарного советского фильма "Экипаж" Ирина Акулова еле сводит концы с концами.Пережив тяжелые расставания с предыдущими мужьями и покинув сцену и экран, она живет в своем старом доме в Кинешме и едва сводит концы с концами. После того, как об этом стало известно, некоторые коллеги актрисы забили тревогу.В частности, заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова призналась, что даже расплакалась, увидев этот сюжет.Она рассказала, что Акулова блистала на сцене МХАТа, а потом внезапно ушла из театра. Поговаривали, что причиной могло стать пристрастие Ирины к алкоголю.После того, как к плачевной ситуации в жизни Акуловой было привлечено внимание, выяснилось также, что актриса не в ладах с сыном от первого брака, которому в его детстве уделяла мало внимания, и он рос с бабушкой и дедушкой.Сейчас Дмитрий живет в Москве и маму не навещает. Каждый месяц он забирает себе повышенную пенсию матери – 60 тысяч рублей, но ей перечисляет всего 6 тысяч.Акулова говорит, что сделала глупость, когда написала доверенность на получение пенсии на сына.Сейчас в ее маленьком доме в Кинешме рядом с ней мужчина по имени Юрий, который младше актрисы на 16 лет.Некоторые знакомые считают, что ему попросту некуда идти, а Ирина пожалела и приютила его.Актриса не скрывает, что кормит его, когда у него нет денег. При этом Юрий, уверена Ирина, любит ее – он уже несколько раз делал предложение Акуловой, но до сих пор она ему отказывала.Сейчас в доме Ирины сделан ремонт, и вполне возможно, что она обретет там благополучную жизнь – возможно, с новым мужем.Согласится ли Акулова попробовать построить свою жизнь с чистого листа? Как и когда пришло к ней решение бросить сцену, купить дом в Кинешме и уехать из Москвы?Решила ли она проблемы с алкоголем? И чего на самом деле хочет от нее мужчина, который младше почти на 20 лет?Подробнее обо этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".