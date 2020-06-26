У 42-летней женщины в подмосковном РАменском обнаружили 339 свертков с наркотиками. Выяснилось, что она является выходцем из ближнего зарубежья. Автомобиль, в котором находилась ..

У 42-летней женщины в подмосковном РАменском обнаружили 339 свертков с наркотиками. Выяснилось, что она является выходцем из ближнего зарубежья.Автомобиль, в котором находилась злоумышленница, остановили на трассе А-107. Помимо свертков из фольги с порошкообразными веществами при ней также обнаружили списки с координатами закладок. В общей сложности, в свертках содержалось 200 граммов кокаина и метадона. Возбуждено уголовное дело.