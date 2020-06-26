Одна из наиболее перспективных противовирусных вакцин – разработка новосибирского научного центра Вектор. Как работают над препаратом, который сделает вирус управляемым? Сколько доз вакцины нужно, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет к COVID-19?

Одна из наиболее перспективных противовирусных вакцин – разработка новосибирского научного центра "Вектор". Как работают над препаратом, который сделает вирус управляемым и поможет сформировать надежный коллективный иммунитет к COVID-19?Питомник научного центра "Вектор": здесь содержат сотни лабораторных животных – незаменимых помощников ученых во время пандемии. Мыши, хорьки и обезьяны – первые испытания проходят именно они. Нужно убедиться в полной безопасности вакцины и отсутствии побочных эффектов. Для этого используют специально выведенных животных."Это мышки линейные, у них на всем периоде размножения скрещивается только брат с сестрой. Это для того, чтобы был генотип однородный", – рассказала об особенностях лабораторных животных заведующая лабораторией мелких линейных животных Центра вирусологии "Вектор" Галина Столярова.Доклинические исследования на животных уже показали хорошие результаты. Ученые определили безопасные прототипы, дозу и способ введения будущей вакцины."Мы отправляемся в чистую зону, потому обязательно нужно переодеться и надеть вот такие защитные костюмы, – демонстрирует корреспондент Кирилл Воробьев. – Воздушный шлюз, должны постоять 2 минуты, чтобы нас обдул воздух".Субстанцию, которую сначала вводят животным, а совсем скоро будут вводить и людям, создают здесь, в чистой зоне. В работе сразу нескольких вариантов вакцин. Пептидная не содержит живого вируса, культуральная – наоборот. Прежде чем разлить их в ампулы, нужно выделить необходимый объем вирусного материала."В зависимости того, на какие рабочие объемы рассчитан биореактор, мы можем получить вот этого вируссодержащего материала 5, 10, 100 литров. А 100 литров – это уже не одна доза", – рассказала заместитель гендиректора по научной и производственной работе Центра вирусологии "Вектор" Елена Нечаева.Это не одна, а сотни тысяч доз. В ампулы уже разлили первую пробную партию. Вакцина для профилактики COVID-19 – вот она, одна из тех самых кандидатных вакцин, которые уже сейчас наработаны в нужном объеме, чтобы приступить к клиническим испытаниям.Испытания на людях планируют начать 15 июля. 300 добровольцев уже отобраны. Наталья – сотрудник "Вектора", и для нее это уже не первые клинические исследования."Первые анализы мы уже сдали, прошли, ждем следующий этап. Мы постоянно на связи с врачами, с докторами, которые нас наблюдают", – рассказала доброволец Наталья Думченко.Сейчас допуск к испытаниям – только для максимально здоровых людей от 18 до 30 лет. Изучать, как вакцина влияет на остальных, ученые будут на следующем этапе. В "Вектор" пачками приходят письма со всей страны: желающих много."Вакцину надо будет опробовать на людях из группы риска, я предлагаю для этого себя", – это письмо от инвалида второй группы.Задача вакцины – сформировать надежный коллективный иммунитет у всех групп населения. Чтобы понять, сколько людей нужно вакцинировать, предстоит посчитать сколько уже переболели, после – определить, какое количество ампул нужно стране."Будет определено то количество доз, которое необходимо, чтобы вакцинировать необходимое количество населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины", – сообщил генеральный директор Центра вирусологии "Вектор" Ринат Максютов.Запустить российскую вакцину в массовое производство планируют уже осенью этого года.