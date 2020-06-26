Скончался заслуженный тренер СССР по борьбе, известный спортивный арбитр Степан Казарян. Он не дожил пять дней до своего 85-летнего юбилея.

Скончался заслуженный тренер СССР по борьбе, известный спортивный арбитр Степан Казарян. Он не дожил пять дней до своего 85-летнего юбилея.Уроженец Еревана Степан Казарян выполнил норматив мастера спорта по классической борьбе. После окончания Армянского государственного института физической культуры он перешел на тренерскую работу. Казарян возглавлял сборную Армянской ССР. Кроме того, он работал за рубежом. Степан Левонович тренировал сборную Греции по классической (греко-римской) борьбе.Кроме того, Степан Казарян прославился, как один из лучших арбитров в своем виде спорта. Более сорока лет Степан Левонович ыл ведущим арбитром по борьбе в СССР, работал на всех главных международных соревнованиях, входил в судейскую комиссию Международной федерации объединенных стилей борьбы, сообщает сайт Федерации спортивной борьбы Дагестана.