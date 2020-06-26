Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками.

В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками в рамках антинаркотического месячника УМВД России по Владимирской области и Владимирский детский оздоровительно-образовательный центр реализовали интернет-проект «Калейдоскоп здоровья».Формат проекта был выбран с учетом эпидемиологической обстановки.В рамках рубрики «Правовой час» начальник отделения профилактики УНК УМВД России по Владимирской области Анна Жарова ответила на вопросы, которые заранее подготовили воспитанники Центра и были озвучены педагогом-психологом Центра.В ходе встречи собеседники говорили об истории появления Международного дня борьбы с наркоманией, негативных последствиях немедицинского потребления психоактивных веществ, о важности формирования в молодежной среде активной гражданской позиции и негативного отношения к потреблению наркотиков. Кроме того, сотрудники полиции в очередной раз напомнили об ответственности за участие в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.Участники встречи отметили, что беседа получилась содержательной и она будет интересной для детей и их родителей, а также для педагогов, которые смогут использовать информацию в качестве методического материала при проведении тематических мероприятий.Видеозапись беседы размещена в официальных аккаунтах УМВД России по Владимирской области в социальных сетях и на Интернет-ресурсах Владимирского детского оздоровительно-образовательного центра.Познавательные встречи в таком формате с дальнейшей публикацией видео на открытых для широкого круга пользователей онлайн площадках будут продолжены в будущем.