Вместе с игровой консолью Xbox Series X, которая появится в продаже к осени, выйдет её упрощенная и более дешевая версия — Xbox Series S

Вместе с игровой консолью Xbox Series X, которая появится в продаже к осени, выйдет её упрощенная и более дешевая версия — Xbox Series S. Эта модель будет предназначена для геймеров, которые не захотят переплачивать за высокую производительность. Об этом свидетельствуют внутренние документы Microsoft, оказавшиеся в открытом доступе.Бюджетная S-версия получит почти вдвое меньший объем оперативной памяти, чем Xbox Series X (7,5 гигабайта против 13,5 ГБ), пишет The Verge. Кроме того, тактовая частота процессора будет снижена, а производительность видеокарты составит 4 терафлопса против 12 у Xbox Series X.Source: https://t.co/xaf432dsV9 https://t.co/e9xcLoyeVE- TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 26, 2020Во сколько оценят "облегченную" Xbox Series S, неизвестно. Предположительно, она позволит играть в те же топовые игры, что и полноценная модель, только транслироваться они будут из облака.Собственный стриминговый сервис — xCloud — Microsoft запустила осенью прошлого года. Его превью-версия пока доступна только в США, Великобритании и Южной Корее.xCloud позволяет стримить игры для Xbox и ПК на любые устройства, в том числе смартфоны и планшеты. На момент запуска в нем были такие игры, как Gears 5, Halo 5: Guardians, Killer Instinct и Sea of Thieves.