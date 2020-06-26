В прошлом году Apple снабдила разные модели новых iPhone разными зарядными устройствами: более дорогие iPhone 11 Pro получили 18-ваттные блоки питания с поддержкой быстрой зарядки, в то время как более доступные iPhone 11 — простые, 5-ваттные.

В прошлом году Apple снабдила разные модели новых iPhone разными зарядными устройствами: более дорогие iPhone 11 Pro получили 18-ваттные блоки питания с поддержкой быстрой зарядки, в то время как более доступные iPhone 11 - простые, 5-ваттные.Неизвестно, сохранится ли такое "неравенство в этом году, когда Apple, как ожидается, осенью выпустит сразу 4 разных "айфона". Однако как минимум некоторые из них будут, похоже, снабжены "зарядником" повышенной мощности с интерфейсом USB-C.Фотографии нового адаптера питания мощностью 20 ватт, якобы предназначенного для будущих iPhone, опубликовал пользователь Twitter Mr*white20W USB-C PD Power Adapter pic.twitter.com/1x74UStqyu- Mrwhite (@laobaiTD) June 24, 2020Как ранее писали ведущие мировые СМИ со ссылкой на осведомленные источники, Apple выпустит осенью 2020-го года четыре новых смартфона - два с 6,1-дюймовой диагональю экрана (более продвинутая версия получит 3D-камеру), один компактный 5,4-дюймовый аппарат и суперфлагманскую модель с дисплеем в 6,7 дюйма.