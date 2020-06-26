Команда мессенджера Telegram тестирует функцию видеозвонков. Такая возможность была найдена в бета-версии приложения (6.3) для операционной системы iOS

Команда мессенджера Telegram тестирует функцию видеозвонков. Такая возможность была найдена в бета-версии приложения (6.3) для операционной системы iOS. Об этом пишет издание "Код Дурова" со ссылкой на телеграм-канал Beta Info.Видеочаты - это экспериментальная функция мессенджера, поэтому по умолчанию она скрыта. Чтобы её активировать, нужно десять раз быстро нажать на значок с шестеренкой и включить тумблер Experimental Feature. Затем можно будет совершать вызовы контактам, которые также установили бета-версию Telegram 6.3 и включили видеозвонки.Помимо этого, в тестовую версию Telegram добавили возможность автоматически архивировать чаты и выключать уведомления от незнакомцев. Чат будет добавлен в архив, если пользователь не начинал переписку сам и не общался с собеседником ранее. Архивироваться и "заглушаться" также будут группы и каналы, в которые пользователя добавили люди, отсутствующие в списке контактов.Еще одна новая функция, появившаяся в бета-версии мессенджера, - возможность выбрать один из аватаров в качестве основной картинки профиля. Ранее для этого приходилось загружать изображение заново.Также бета-версия Telegram 6.3 привносит возможность быстрого переключения видео в режим "картинка в картинке". Чтобы расположить окно поверх всего остального на экране, нужно сделать свайп вверх, а чтобы закрыть его - свайп вниз. Другие нововведения: выключение предпросмотра медиа в списке чатов и новые анимации для записи и отмены голосовых сообщений.Сроки релиза стабильной версии Telegram с видеозвонками не уточняются.Telegram был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. На прошлой неделе Роскомнадзор, позитивно оценив высказанную основателем проекта Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму, снял требования по блокировке мессенджера.