Неизвестный поджег автобус, в котором находились пассажиры в Бразилии. Инцидент произошел рядом с официальной резиденцией президента страны Жаира Болсонару. Преступник был задержан. По ..

Неизвестный поджег автобус, в котором находились пассажиры в Бразилии. Инцидент произошел рядом с официальной резиденцией президента страны Жаира Болсонару.Преступник был задержан. По предварительной версии, таким радикальным образом он хотел выразить свое недовольство политикой главы государства. Сообщается, что никто из десяти находившихся в машине людей не пострадал.