С различными травмами их госпитализировали

Днём 25 июня недалеко от Мурома произошло ДТП с пятью пострадавшими. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Авария случилась около 14.30 на 79 км автодороги «Касимов – Муром – Арзамас». По предварительной информации, водитель «Санг Йонга», ехавший со стороны Мурома, не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в «Шевроле Лачетти».В результате ДТП госпитализировали пять человек, включая пассажиров 2003 и 2008 года рождения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.