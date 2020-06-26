Компания Google провела первый за пять лет масштабный редизайн сервиса Google Фото для хранения и организации фотографий

Компания Google провела первый за пять лет масштабный редизайн сервиса "Google Фото" для хранения и организации фотографий. Приложению, которым ежемесячно пользуются свыше миллиарда человек, обновили все - от структуры и интерфейса до логотипа-вертушки.Структура "Google Фото" была заметно упрощена и теперь состоит всего из трех основных вкладок. На вкладке "Фотографии" (Photos) собран весь хранящийся в облаке контент: изображения имеют более крупные миниатюры, видео воспроизводятся автоматически, а сверху показывается карусель из воспоминаний.Вкладка "Поиск" (Search) позволяет быстро искать по людям, местам и объектам съемки, и включает главную новую функцию - интерактивную карту. В "Библиотеке" (Library) находятся все основные инструменты для управления медиаколлекцией, включая альбомы, избранное, корзину и архив.В Google подчеркнули, что интерактивная карта была одной из самых ожидаемых функций с момента запуска сервиса в 2015 году. Теперь, если пользователь разрешил приложению камеры определять местоположение, его снимки будут автоматически отображаться на карте в разделе "Места" (Places). Пользователи могут увидеть локации, где они путешествовали и где сделали больше всего кадров, а также искать по ним.В ленте "Воспоминания" (Memories), которая была добавлена в "Google Фото" прошлой осенью, появилось больше новых форматов. Теперь она включает лучшие снимки самого пользователя, его друзей и членов семьи, путешествия и самые яркие, по мнению алгоритмов, события прошлой недели.Кроме того, в "Воспоминания" были перенесены анимации, коллажи, стилизованные фото, мини-ролики и другой автоматически создаваемый сервисом контент. Ранее он располагался на вкладке "Для вас" ("For you"), которой больше нет.Логотип "Google Фото" в виде вертушки тоже обновился. Ему изменили форму лепестков и в целом сделали более плоским.Новую версию приложения уже начали рассылать на iOS и Android. Всем пользователям она станет доступна на следующей неделе.