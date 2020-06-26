Фигурант похитил металлические изделия из хозяйственной постройки.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище).В апреле текущего года в дежурную часть Отделения МВД России по Гороховецкому району обратилась 58-летняя жительница соседнего региона, сообщившая о краже металлических изделий с территории дачного участка, расположенного в одной из районных деревень. Заявительница пояснила, из хозяйственной постройки похищены металлические изделий на общую сумму около 15000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что накануне одному из местных жителей большой объем металлических изделий продал неизвестный мужчина. В дальнейшем оперативники установили личность и местонахождение продавца, который сознался в совершении кражи.Следователями установлено, что злоумышленник проник на территорию участка зимой. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, фигурант сорвал замок с хозпостройки и похитил хранившееся там имущество, которое впоследствии реализовал.В ходе следствия материальный ущерб, причиненный потерпевшей, был частично возмещен.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.