Анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев сообщил, что состояние добровольцев, которые участвуют в испытаниях вакцины от нового коронавируса, хорошее, каких-либо осложнений или побочных эффектов нет.

Анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев сообщил, что состояние добровольцев, которые участвуют в испытаниях вакцины от нового коронавируса, хорошее, каких-либо осложнений или побочных эффектов нет.Он также отметил, что военнослужащие, которым был введен разработанный военными медиками совместно с Центром эпидемиологии имени Гамалеи препарат, находятся под постоянным наблюдением, передает радио "Вести ФМ".Как сообщалось ранее, в России испытания проходят сразу несколько вакцин. В их создании участвует Сеченовский университет и научный центр "Вектор".Первая группа добровольцев была вакцинирована 18 июня: тогда 9-ти участникам эксперимента был введен один компонент, а еще 9-ти – второй.Затем 23 июня вакцинировали еще 20 добровольцев. Поскольку вакцина создавалась при участии Минобороны России, то добровольцы — это солдаты-контрактники и гражданские лица, в том числе девушкиКлинические исследования медики планируют завершить до конца июля.