В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-месячного ребенка по неосторожности. СК проведет расследование.

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-месячного ребенка по неосторожности. Об этом сообщает ГТРК "Марий Эл", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на региональное управление СК.Жительница Йошкар-Олы купала в ванной свою дочь. Ненадолго женщина вышла из комнаты и пока ее не было, девочка захлебнулась. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.