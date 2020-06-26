С завтрашнего дня, 27 июня, в Калужской области откроются фитнес-центры и крупные магазины до 800 кв. метров. Как сообщил глава региона Владислав Шапша, сложившаяся эпидемиологическая обстановка позволяет перейти к отмене ряда ограничительных мер.

Сложившаяся в регионе эпидемиологическая обстановка позволяет перейти к отмене ряда ограничительных мер. Об этом рассказал на своей странице в соцсети врио губернатора Калужской области Владислав Шапша. Так, с завтрашнего дня, 27 июня, откроются фитнес-центры и крупные магазины до 800 кв. метров.Несмотря на улучшение ситуации в регионе, режим повышенной готовности сохранен до конца июля. Как отметил губернатор, граждане обязаны строго соблюдать социальную дистанцию и не забывать о правилах санитарной гигиены. Также жители должны по-прежнему носить маски в общественных местах.Как напоминает в эфире телеканала "Россия 24" ГТРК "Калуга", по официальным данным, диагноз COVID-19 поставлен 5880 жителям Калужской области. 2386 пациента продолжают лечение, 3450 выздоровели. Скончались 44 человека. За минувшие сутки зафиксировано 46 новых случаев заболевания.