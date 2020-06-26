В Министерстве транспорта России назвали срок возобновления международного авиасообщения. Полеты в другие государства могут разрешить уже в июле этого года. По словам главы ведомства ..

В Министерстве транспорта России назвали срок возобновления международного авиасообщения. Полеты в другие государства могут разрешить уже в июле этого года.По словам главы ведомства Евгения Дитриха, международные рейсы станут возможны лишь после того, как внутри страны будет обеспечена безопасность авиаперевозок.Ранее глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство план возобновления полетов в другие государства. Руководитель агенства предложил сначала разрешить рейсы в страны СНГ.Напомним, границы России были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 26 июня, в стране выявлено 620 794 случая заражения.