Футбольный клуб Монако сообщил о том, что по итогам тестирования игроков команды на вирус COVID-19 зафиксировано три случая заражения. За команду выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Футбольный клуб "Монако" сообщил о том, что по итогам тестирования игроков команды на вирус COVID-19 зафиксировано три случая заражения. За команду выступает полузащитник сборной России Александр Головин.Как сообщает официальный сайт монегасков, у двоих футболистов выявили положительные результаты, относящихся к периоду карантина и, следовательно, больше они не являются заразными. Они могут возобновить тренировочный процесс.А еще один игрок "Монако" все-таки не избежал двухнедельного карантина, поскольку его случай активный, хоть и бессимптомный. Спортсмен будет наблюдаться под наблюдением клубных медиков, взаимодействующих с органами здравоохранения.Во всех трех случаях имена футболистов не сообщаются. Что же касается Головина, то его тест оказался отрицательным, о чем сообщено на странице сборной России по футболу в Twitter.