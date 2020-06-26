Теплоход столкнулся с причальной стенкой в Москве. Инцидент произошел накануне вечером. Столкновение произошло при развороте корабля. На борту судна находились 46 выпускников 9 класса и 10 ..

Теплоход столкнулся с причальной стенкой в Москве. Инцидент произошел накануне вечером.Столкновение произошло при развороте корабля. На борту судна находились 46 выпускников 9 класса и 10 взрослых людей. В результате происшествия никто из них не пострадал. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.