В Москве отгремел праздничный салют в честь 75-летия Победы. Пусковые установки были размещены на Лужнецкой набережной. В этом году из-за длинного светового дня салют сдвинули по времени. Обычно он начинался в 22:00, сегодня - на час позже, в 23:00.

В Москве отгремел праздничный салют в честь 75-летия Победы. Пусковые установки были размещены на Лужнецкой набережной. В этом году из-за длинного светового дня салют сдвинули по времени. Обычно он начинался в 22:00, сегодня — на час позже, в 23:00.Пиротехническое шоу длилось 15 минут. Небо Москвы озарили около 10 тысяч вспышек. Были использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Шумовой эффект поддержали 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны, сообщает телеканал "Россия 24".Как рассказал командир салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников, военные на салютных машинах разместили фотографии своих воевавших отцов и дедов. На командирской машине было размещено два портрета — отца Ивана Парадникова и маршала Владимира Михалкина, имя которого носит полк.Как сообщили в метрополитене Москвы, после завершения салюта вход на некоторые станции ограничен. В частности, на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная", а также вход и выход на станции "Воробьевы горы".Традиция отмечать крупные победы Советской армии артиллерийскими салютами появилась в 1943 году. Первый салют был дан в Москве 5 августа 1943 года в связи с освобождением советскими войсками городов Орёл и Белгород.9 мая 1945 года в ознаменование победы над Германией в Москве был дан "особый" салют: 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, сопровождавшихся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.Всего в годы Великой Отечественной войны было произведено 355 салютов, сопровождавшихся фейерверком разноцветных сигнальных ракет и подсветкой зенитных прожекторов.