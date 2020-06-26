Два года назад — 26 июня, не дожив три недели до 90-летнего юбилея, ушел из жизни Андрей Дементьев. В день памяти поэта на Кунцевском кладбище Москвы откроют памятник Дементьеву работы Зураба Церетели, с которым его связывала многолетняя дружба, и которому поэт посвятил свои последние стихи.

Два года назад — 26 июня, не дожив всего три недели до 90-летнего юбилея, ушел из жизни любимый несколькими поколениями поэт, главный редактор журнала "Юность" (1981-1992 годов) и политобозреватель ВГТРК Андрей Дементьев.В день памяти поэта на Кунцевском кладбище Москвы, где он похоронен, откроют памятник Дементьеву работы Зураба Церетели — президента Российской академии художеств.Их связывала многолетняя творческая дружба, последние стихи Дементьева были посвящены таланту Церетели, потому вопрос о том, кто будет делать памятник, не стоял, рассказали в пресс-службе Дома поэзии Андрея Дементьева.Памятник представляет собой бронзовую книгу со знаменитыми стихотворными строками поэта: "Все будет также после нас / И слава Богу".Над ней расположена стопка книг, которые символизируют знаменитые произведения и творческие вехи жизни Дементьева, сообщает ТАСС.Постамент сделан из балтийского камня той же породы, что и камень на могиле Иосифа Кобзона, что, как отметили в пресс-службе, символично, поскольку они тоже были друзьями. Таким образом, Церетели "соединил друзей в другой жизни".