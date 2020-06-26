Снять маску для идентификации и соблюдать социальную дистанцию попросят всех сдающих ЕГЭ. В области готовятся к проведению единого госэкзамена в период пандемии. Как сообщают в

Снять маску для идентификации и соблюдать социальную дистанцию попросят всех сдающих ЕГЭ. В области готовятся к проведению единого госэкзамена в период пандемии. Как сообщают в департаменте образования, непосредственная сдача экзаменов начнётся 3 июля и продлится до 25 числа. Вторая волна экзаменов придется на начало августа. В это время экзамены смогут сдать те, кто по уважительным