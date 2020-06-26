Впервые в истории подписан контракт на выход космического туриста в открытый космос. Соглашение заключено между Ракетно-космической корпорацией Энергия и компанией Space Adventures Inc.

Впервые в истории подписан контракт на выход космического туриста в открытый космос. Соглашение заключено между Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и компанией Space Adventures Inc.Краткосрочная экспедиция двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент Международной космической станции состоится в 2023 году. Планируется, что во время нее один из участников космического полета совершит выход в открытый космос совместно с профессиональным российским космонавтом.Ранее гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов рассказал РИА Новости, что никто из потенциальных или состоявшихся туристов не изъявлял желания выйти в открытый космос.На сайте РКК "Энергия" отмечается, что с 2001 по 2009 год благодаря совместным усилиям корпорации и Роскосмоса были успешно осуществлены восемь краткосрочных коммерческих полетов на российский сегмент МКС.