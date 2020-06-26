Парки региона открыли. Соответствующие изменения губернатор региона внёс в Указ «О введении режима повышенной готовности», опираясь на рекомендации Роспотребнадзора. С 26 июня

Парки региона открыли. Соответствующие изменения губернатор региона внёс в Указ «О введении режима повышенной готовности», опираясь на рекомендации Роспотребнадзора. С 26 июня разрешается посещение парков и скверов при условии соблюдения социальной дистанции в полтора-два метра. Муниципальным властям рекомендуется организовать обработку от клещей мест отдыха. Кроме того, свою работу начинают учреждения культуры, но временно, до отмены