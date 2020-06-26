Про огонь на природе можно забыть. С 26-го июня в регионе ввели особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области. Связано это с тем, что в ближайшее

Про огонь на природе можно забыть. С 26-го июня в регионе ввели особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области. Связано это с тем, что в ближайшее время ожидается устойчивая жаркая погода с небольшим количеством осадков. А это значит, что риски лесных пожаров повышаются. Как сообщают в МЧС, за последние сутки в регионе уже произошли