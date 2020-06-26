В России с 26 июня вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Документ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

В России с 26 июня вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Документ ранее подписал президент РФ Владимир Путин.Документ вводит термин "вино России" — это вино из винограда, выращенного в России, и произведенное без импортного виноматериала.Вином считается алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная только брожением свежего винограда или виноградного сусла.Закон защищает виноделов от фальсифицированной, некачественной продукции. На этикете обязательно при продаже вина в рознице указывается сорт, место происхождения и год урожая винограда, из которого произведено вино.На Кубани находится треть всех виноградников страны — около 26 тысяч гектар. Ежегодно они дают 45 процентов всего российского винограда – это свыше 200 тысяч тонн. Практически половина всех российских вин производится на Кубани.