26.06.2020

2020-06-26 18:50:04

в Собинском районе прокуратура выявила нарушения в сборе мусора

Прокурорская проверка проводилась по информации в "Вестях" о несанкционированной свалке в деревне Бухолово Толпуховского сельского поселения.

Как сообщили в прокуратуре, какие-либо разрешительные документы на место размещения отходов на землях населенных пунктов объемом 30 куб. м. отсутствуют. В этой связи в адрес главы поселения межрайонным прокурором внесено представление, приняты меры по ликвидации свалки.

Также выявлены нарушения со стороны ООО "Хартия", не организовавшего регулярную очистку от отходов территорий населенных пунктов муниципального образования Толпуховское. В населенном пункте (120 жилых домов) сбор бытовых отходов «бестарным способом» не организовывался, контейнеры либо «лодки» для накопления твердых коммунальных отходов не установлены, места складирования крупногабаритного мусора для дальнейшего вывоза с населением не определены. В то же время, начисления за сбор, вывоз и утилизацию ТКО собственникам жилых домов в деревнях Богатищево, Бухолово, Коверлево, Михлино, Монаково, Орехово, Никулино, Сулуково производятся.

В адрес директора филиала «Владимирский» ООО «Хартия» внесено представление.

Кроме того, Собинской межрайонной прокуратурой ранее проведенной проверкой установлено, что в деревнях Богатищево, Бухолово, Коверлево, Крутой овраг, Михлино, Монаково, Никулино, Орехово, Подвязье, Сулуково, Тарантинка, селе Чурилово порядок вывоза мусора не был определен, отсутствуют оборудованные контейнерные площадки. На имя главы администрации муниципального образования Толпуховское вносилось представление, однако, в установленный законом срок меры не приняты.

В этой связи межрайонным прокурором в суд направлено административное исковое заявление, в котором он потребовал от администрации оборудовать контейнерные площадки в соответствии с установленными требованиями.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.