Палата представителей Конгресса США намерена провести голосования на предмет признания столицы страны – Вашингтона – отдельным штатом. В настоящее он относится к федеральному округу ..

Палата представителей Конгресса США намерена провести голосования на предмет признания столицы страны – Вашингтона – отдельным штатом. В настоящее он относится к федеральному округу Колумбия, который не принадлежит какому-либо штату.С такой инициативой выступили парламентарии от Демократической партии США. Они пояснили, что из-за отсутствия статуса штата жители Вашингтона не могут избирать своих представителей в Конгресс.