В Москве прогулочный теплоход Лагуна столкнулся с причальной стенкой набережной. В этот момент на его борту были 46 выпускников 9 класса, а также 10 родителей и сопровождающие.

В Москве прогулочный теплоход "Лагуна" столкнулся с причальной стенкой набережной. В этот момент на его борту были 46 выпускников 9 класса, а также 10 родителей и сопровождающие.О случившемся рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. По ее словам, инцидент произошел в четверг, 25 июня, в 20:50. Теплоход коснулся причальной стенки в районе Учинского моста при развороте. В результате случившегося пострадавших нет. Угрозы окружающей среде не имеется, сообщает ТАСС.По факту случившегося начата доследственная проверка.