В страшной аварии в Башкортостане погибли три человека. Трагедия произошла в результате столкновения грузовой Газели и отечественной девятки на трассе Самара - Уфа - Челябинск.

В жуткой аварии в Башкортостане погибли 3 человека. Трагедия произошла в результате столкновения грузовой "Газели" и отечественной "девятки" на трассе Самара — Уфа — Челябинск. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по республике."Есть данные об одной погибшей в легковом автомобиле женщине и двух мужчинах. На месте ЧП в настоящий момент работают полицейские и сотрудники экстренных служб", — уточнили в ведомстве. Устанавливаются все подробности случившегося.