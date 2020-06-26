26.06.2020

2020-06-26 07:25:04

В Судогодском районе дом инвалида трещит по швам

Сгнившая крыша и скрипящие от каждого шага разошедшиеся половицы - дом-призрак, который разрушается на глазах. Как активисты ОНФ добиваются улучшения жилищных условий для женщины-инвалида из Судогодского района - в нашем репортаже.

- Вот за 30 лет никакого ремонта.

- Это ты живешь 30, а его как построили, не было.

- Ну вот, как построили.

Сгнившие оконные рамы, провисающий потолок и плесень в углах. В таких условиях в поселке имени Воровского живет Зоя Григорьевна Медведева - инвалид второй группы. Уже много лет она не может добиться от администрации Мошковского сельского поселения ремонта дома, который трещит по швам.

Руслан Зарипов, координатор мониторинга благоустройства городской среды ОНФ во Владимирской области: «У нее жилье, можно сказать, непригодное к проживанию. И она просит помощи, в том числе и у Президента».

Раньше этот дом принадлежал стеклозаводу. После банкротства предприятия со многими владельцами был заключен договор соцнайма. Он был заключен в 1994 году на пять лет. Они давно прошли, а договор - не пролонгирован. И администрация никаких действий не предпринимала. Теперь выяснилось, что дом еще и списан с баланса - сами жители только недавно узнали об этом. О предоставлении другого жилья не было даже и речи.

Александр Калинин, замглавы администрации Мошковского сельского поселения: «Квартира в муниципальную собственность нам никогда не передавалась, она у нас не числится. Мы не должны были поставить на баланс. Нам все муниципальное жилье передали по постановлению губернатора, у нас, соответственно, квартира в собственности, в перечне муниципального жилья, не имеется».

Раз по документам дома нет - не будет и ремонта - рассудили местные чиновники. В такой же ситуации оказались жильцы еще нескольких бесхозных домов. От безысходности Зоя Григорьевна обратилась на Прямую линию Президента. Новых хором она не просит, лишь бы сделали ремонт, которого эти стены не видели несколько десятков лет.

Нина Лобановская, эксперт регионального штаба ОНФ во Владимирской области: «Мы привлечем юристов, потому что здесь круг вопросов очень большой. И очень печально смотреть, как люди живут в таких нечеловеческих условиях».

За судьбой Зои Григорьевны и остальных жителей будут пристально следить активисты ОНФ. И пока юристы дают правовую оценку полученным документам, эксперты ОНФ уже написали заявление в прокуратуру.

Прокуратура области организовала проверку информации,ее результаты находятся на контроле. В ходе неё будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и других ответственных лиц.

Мария Городская

«Вести-Владимир»

