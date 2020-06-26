Полицейские провели онлайн-лекцию о вреде употребления наркотических средств для воспитанников Центра поддержки семьи и детства СЗАО...

В 2020 году с территории СЗАО г. Москвы в учреждения здравоохранения обратилось несколько подростков, отравившихся наркотическими веществами, больше половины уже находились на учете в ПДН. На момент отравления некоторые не достигли возраста 16 лет, в связи с чем к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ были привлечены их законные представители. Двое несовершеннолетних были помещены на стационарное лечение от наркомании.Начальник ПДН УВД по СЗАО полковник полиции Ольга Данилина провела онлайн лекцию для воспитанников Центра поддержки семьи и детства СЗАО в Международный днь борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.Наркомания выражается в болезненной зависимости, от каких бы то ни было наркотических средств. Курение и алкоголь очень опасны для человека, но еще больше действуют на организм человека наркотические средства. Абсолютно все врачи сходятся во мнении, что наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у человека только формируется мировоззрение. Став наркоманом, человек уже не отвечает за свои поступки. Он становится раздражительным, начинает совершать кражи и другие преступления. Ольга Данилина рассказала о мерах уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники полиции призывают граждан никогда не заниматься незаконной деятельностью и незамедлительно сообщать в полицию обо всех известных им случаях распространения наркотических веществ.Пресс-служба УВД по СЗАО