В центре Вильнюса оригинально отреагировали на карантинные ограничения из-за коронавируса: там соорудили искусственный пляж с экраном, на котором демонстрируются волны. Одни воспринимают его как свободу, другие возмущены: пляж соорудили рядом с Музеем жертв геноцида.

В Вильнюсе решили оригинально отреагировать на карантинные ограничения из-за коронавируса.Там в центре города, на Лукишкской площади, соорудили искусственный пляж – с лежаками, зонтами, волейбольной площадкой, раздевалкой, рабочими местами с бесплатным Интернетом и прочими соответствующими атрибутами, сообщает литовский портал Delfi.Для того, чтобы посетители себя чувствовали, как на приморском курорте, днем на огромном экране транслируют волны и соответствующие этому расслабляющие звуки, а вечером демонстрируют фильмы и концерты.Открывая пляж, мэр города сказал: "Если жители Вильнюса не могут попасть на море, то море придет к ним". При этом он напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию.Однако появление пляжа в центре города вызвало бурные споры противников и сторонников.Одни видят в этом свободу после ограничений из-за коронавируса, другие заявляют: здесь не место для пляжа, поскольку его соорудили рядом с Музеем жертв геноцида.