Министр культуры Ольга Любимова находится с рабочей поездкой в Волгограде. Там ей показали бывший Центральный универмаг. Правда, он уже давно потерял свое былое величие; уже который год его залы пустеют. По решению губернатора города теперь там будет новый современный музей.

Министр культуры Ольга Любимова находится с рабочей поездкой в Волгограде. Там ей показали бывший Центральный универмаг. Правда, он уже давно потерял свое былое величие; уже который год его залы пустеют. По решению губернатора города теперь там будет новый современный музей.Здание ЦУМа долгие годы считалось визитной карточкой города на Волге. Впервые открыло свои двери в июне 1938 года. Во время Сталинградской битвы было сильно разрушено и восстановлено. А уже в 90-х от былой славы не осталось и следа. Помещения заняли ломбарды и другие торговые точки.Несколько лет назад здание и вовсе опустело. Судебные разбирательства по возвращению ЦУМа в государственную собственность растянулись на долгие месяцы. В марте этого года губернатор Андрей Бочаров принял ключевое решение: универмаг должен стать современным центром культуры и искусства. Помещения передали музею имени Машкова."Музей наполнен дополнительными функциями, которые будут увлекать абсолютно всех посетителей, даже наших посетителей с ограниченными возможностями. И когда мы представили эту концепцию, то она была утверждена. Тактико-техническое задание готовится на основании именно этой концепции", — говорит Варвара Озерина, директор Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова.В распоряжении музея есть выставочные зала, но учреждению в них тесно — нельзя показать все экспонаты, которые хранятся в запасниках, а это 11 тысяч произведений мировой художественной культуры. Здание ЦУМа в ходе рабочей поездки осмотрела министр культуры России Ольга Любимова."Это должен быть единый музейный комплекс, который должен отвечать самым высоким стандартам, в том числе и по безопасности, по экспозиции, по возможности людям разместиться. Это общие планы. И считаю, что мы можем здесь сделать с вами совместный хороший проект", — говорит губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Министра культуры познакомили с концепцией будущего развития музея Машкова. Андрей Бочаров обратил внимание на формирование в центре Волгограда уникальной культурной площадки, которая включает в себя музеи, театры и другие общественные пространства. В последние годы идет благоустройство территорий. Ольга Любимова работу в этом направлении одобрила, особое внимание уделив проекту создания Дома детства на базе бывшего кинотеатра "Победа"."Есть ряд мероприятий, которые мы обсуждали на будущее. Я думаю, одно из главных и ожидаемых — это кукольный театр…", — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.Кроме того, глава Минкультуры России ознакомилась с экспозициями музея "Память", который расположен в подвале ЦУМа. Она отметила, что использование на площадке принципиально новых современных решений позволяют еще больше заинтересовать детей и взрослых. Работа по созданию современных музейных и театральных объектов будет продолжена.