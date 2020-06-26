Канадский Ванкувер не примет у себя матчи оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Ванкувер Кэнакс.

Канадский Ванкувер не примет у себя матчи оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба "Ванкувер Кэнакс"."Мы ставили себе цель помочь Национальной хоккейной лиге вернуть хоккей на ледовые площадки. Однако Ванкувер не примет решающие игры сезона. Но мы будем с нетерпением ждать возобновления чемпионата", – заявил главный операционный директор "Кэнакс" Трент Кэрролл.При этом он не указал, по какой причине Ванкувер не примет матчи. Ранее сообщалось, что три канадских города готовы провести у себя игры возобновленного чемпионата. Речь шла о Торонто, Эдмонтоне и Ванкувере.