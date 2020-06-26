Варшава должна осознавать издержки получения статуса прифронтового государства, в том числе и для своей безопасности. Так в МИД России прокомментировали планы США перебросить часть войск из Германии в Польшу. Сенсационное решение американский лидер Дональд Трамп озвучил на встрече с польским президентом Анджеем Дудой.

Варшава должна осознавать издержки получения статуса "прифронтового государства", в том числе и для своей безопасности. Так в МИД России прокомментировали планы США перебросить часть войск из Германии в Польшу. Сенсационное решение американский лидер Дональд Трамп озвучил на встрече с польским президентом Анджеем Дудой. Зачем Вашингтон хочет отобрать своих солдат у ближайшего союзника и не ведет ли это к переделу сил в Европе?Когда автомобиль президента Польши остановился у крыльца Белого дома, Трамп захлопал в ладоши. В его понимании Анджей Дуда — это идеал европейского политика: он сделает все, что захотят в Вашингтоне."Спасибо вам, господин президент. Это привилегия и честь быть здесь с вами", — обратился к польскому президенту Анджей Дуда."Не думаю, что мы когда-либо были более близки с Польшей, чем сейчас", — ответил Дуде президент США Дональд Трамп.По всем вопросам — полное взаимопонимание, хорошо оплаченное с польской стороны: 2 процента ВВП на оборону, 4 миллиарда долларов на покупку американских истребителей F-35, многомиллиардные контакты на поставки сжиженного газа из США и строительство атомной электростанции. Плюс безграничное гостеприимство в адрес американский военных также за счет польского бюджета."Если кто-нибудь спросит меня, готов ли я к тому, что в Польшу переведут больше солдат США, разумеется, я готов", — заверил Анджей Дуда.В ближайшее воскресенье, 28 июня 2020 года, в Польше президентские выборы — поездка в Вашингтон часть избирательной кампании Дуды, который представляет националистов из партии "Право и Справедливость". У него хорошие, но не стопроцентные шансы. Чтобы поддержать удобного кандидата, Трамп приготовил подарок: он не может перебросить войска для наведения порядка в бунтующие штаты, но перебросить их в Польшу — вообще не проблема."Мы сократим наши войска в Германии. Некоторые отправятся домой, остальных направим в другие места, в том числе и в Польшу", — говорит Дональд Трамп.- Какой сигнал вы посылаете этим России? – интересуется у американского президента журналист."Мы посылаем очень серьезный сигнал России", — добавляет президент.Для России сигнал этот не новый, и, в стратегическом смысле, переброска нескольких тысяч американских военных к границам Белоруссии и Калининградской области ничего не меняет. Интереснее тенденция к планомерному снижению статуса ФРГ, как стратегического союзника США в Европе.С 1 июля 2020 года полугодовое председательство в ЕС переходит к Германии. И министр обороны Крамп-Каренбауэр очень старается убедить Вашингтон в том, что в этот ответственный период правильные военно-политические приоритеты Евросоюза проявятся в полную силу."Для нашего председательства в Евросоюзе — первой и самой важной целью станет выработка скоординированной стратегии на угрозу, исходящую от России. Россия — важный партнер, важный сосед. В России чудесные люди, однако мы видим агрессивную политику, которую проводит российское руководство", — катит бочку на Москву министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Это явно не то, что хотел бы услышать Трамп — за антироссийскую стратегию в НАТО отвечают сами США. От Германии, как и от всех остальных, ему нужна отличная сделка. Известно, какая."Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы. И я скажу так: "Что все это значит? Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а мы должны защищать вас от России?" Я думаю это очень плохо. И думаю, люди в Германии очень этим недовольны", — думает за немцев Трамп.Для Германии, которая обнуляет атомную генерацию, отказ от российского газа в пользу американского — чистое разорение. Такова цена дружбы, которую назначает Трамп. На данный момент она представляется Берлину непомерной, и взаимная критика, которой он обменивается с Вашингтоном, звучит музыкой для ушей Дуды. Как в 1938 году, при разделе Чехословакии, польские националисты рассчитывают урвать кусочек. Не территории на этот раз, а политического влияния в Европе.Из грязи — в князи. На этом направлении поляки вполне успешны, чему способствует раздвоенность сознания ряда немецких политиков первого эшелона. С одной стороны, они не готовы взять судьбу страны и в Европы в собственные руки, а с другой — и сдавать ее в чужие на приемлемых условиях аренды уже как-то не получается. Польша, с точки зрения, промышленного, финансового и интеллектуального багажа в обозримом будущем не станет Германией. А вот полонизация Германии вполне возможна. И это то, что нужно Трампу.