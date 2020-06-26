Валентина Голенко, вдова ученого Сергея Хрущева, сына советского лидера Никиты Хрущева опровергла версию о самоубийстве ее супруга. Она назвала ее порождением сплетен и заявила, что он умер ..

Валентина Голенко, вдова ученого Сергея Хрущева, сына советского лидера Никиты Хрущева опровергла версию о самоубийстве ее супруга. Она назвала ее порождением сплетен и заявила, что он умер по естественным причинам.Голенко добавила, что в последние два года Хрущев болел.Напомним, что тело Сергея Хрущева нашли 18 июня. О смерти ученого сообщил его друг. Поскольку у Хрущева было обнаружено ранение головы, полиция рассматривает, среди прочего, – версию о самоубийстве.