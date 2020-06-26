Жена Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла появившуюся информацию о том, что ее муж погиб от огнестрельного ранения. Ранее такие данные привели зарубежные СМИ, ссылаясь на источник в полиции.

Жена Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла появившуюся информацию о том, что ее муж погиб от огнестрельного ранения. Ранее такие данные привели зарубежные СМИ, ссылаясь на источник в полиции.По словам вдовы покойного, ее супруг скончался от старости — так и написано в заключении. Хрущев болел два года. "Не надо мне рассказывать все сплетни", — заявила Валентина Голенко. Ее слова передает РИА Новости.Вдова отметила, что сведения о гибели Сергея Хрущева считает инсинуациями.Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер 18 июня в США. Там он жил и работал с 1991 года.