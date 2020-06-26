Telegram заключил мировое соглашение с властями США. А Лаборатория Касперского разработала защиту для автопилота – это блок управления, который становится частью системы помощи водителю.

Разбирательство между американской комиссией по ценным бумагам и Telegram закончились. По данным издания The Bell, было достигнуто соглашение с регулятором с несколькими условиями. Во-первых, Telegram обязан вернуть незаконно полученную прибыль в размере $1 млрд 220 млн инвесторам проекта. Во-вторых, Telegram обязан не нарушать акт о ценных бумагах, который по мнению регулятора был нарушен во время ICO. В третьих, в течение трех лет Telegram обязан за 45 дней уведомлять комиссию по ценным бумагам перед выпуском цифровых активов — это криптовалюты и цифровые деньги. И четвертое условие — Telegram заплатит ведомству штраф в размере $18,5 млн."Лаборатория Касперского" разработала защиту для автопилота — это блок управления, который становится частью системы помощи водителю. За создание контроллера отвечала компания AVL, один из старейших и крупнейших независимых центров в области автомобилестроения. "Лаборатория Касперского" внедрила в этот блок управления платформу на базе своей операционной системы KasperskyOS, получилось что-то вроде аппаратного антивируса — он мониторит процессы в машине.Евгения Пономарева, менеджер по развитию бизнеса KasperskyOS: "Сейчас существуют тренды кибербезопасности именно для автопромышленности по созданию безопасных по дизайну систем. Соответственно одним из параметров таких безопасных систем, например, является изоляция процессов. KasperskyOS позволяет все процессы, которые работают на блоке управления изолировать друг от друга и коммуникации строго контролируются по специализированным политикам, которые уже закладываются внутрь блока. Соответственно если злоумышленник попробует использовать какие-то уязвимости, например, в приложении автопилота, дальше он уже свою атаку распространить не сможет, потому что система несанкционированные действия заблокирует".Именно такой подход с изоляцией каждого процесса был выбран не случайно. СМИ довольно часто рассказывают истории о том, как злоумышленники удаленно перехватывали управление автомобилем и отравляли его на встречную полосу, как это было, например с Tesla. Другой пример (это, кстати, был показательный опыт взлома автомобиля исследователями) — когда эксперты по компьютерной безопасности взломали Jeep Cherokee, несущийся по шоссе со скоростью 110 км/ч. И сначала баловались включая-выключая кондиционер и стеклоочистители, а потом добрались и до коробки передач. "Лаборатория Касперского" и компания AVL сейчас тестируют прототип устройства в лабораторных условиях, в августе планируют установить его на автомобили и преступить к испытаниям уже в городской среде.